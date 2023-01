Attivisti di «Ultima Generazione» hanno imbrattato di vernice rossa il Senato VIDEO

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Stamattina alle 7 e 50 un gruppo di ambientalisti, appartenenti a «», haquesta mattina la facciata del, a Roma, con delladi colore rosso. Laha coperto alcune finestre del piano terra della sede di Palazzo Madama. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della vigilanza che libloccati in flagrante. Cinque persone sono state fermate dai militari. L’area imbrattata del palazzo è piuttosto estesa Negli ultimi mesi gli atti dimostrativi die di altri movimenti ambientalisti si stanno intensificando, occupando grandi raccordi stradali, imbrattando opere d’arte nei musei e palazzi istituzionali come in questo caso. Tutte azioni che, secondo quanto affermano ...