Attacco in una prigione in Messico | 14 morti e 24 detenuti evasi

AGI - Agenzia Italia

In citta', i detriti di un drone distrutto hanno feritopersona, hanno reso noto le autorita' locali. Le sirene di allarme antiaereo hanno annunciato l'prima della mezzanotte e sono state ...In, in caso salutasse Nestorovski , punterebbe Sanabria , in uscita proprio dal Torino . ... L'ex Real Madrid però, ha messo comunque in luce le sue caratteristiche da 'numero dieci' e con... Ucraina: black out a Kiev dopo un attacco russo agli impianti di energia Ambientalisti al Senato: dopo il Gra occupato e le opere d'arte vandalizzate ora Ultima Generazione si spinge fino ai palazzi del potere ...Si apre ufficialmente oggi la finestra invernale del calciomercato. Il Benevento ha poche alternative, deve sfruttarla nel miglior modo possibile per raddrizzare una stagione che sta prendendo ...