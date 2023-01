ATP Pune 2023 | Tallon Griekspoor agli ottavi contro Cecchinato | vittorie per Djere e Krajinovic

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono andati in archivio gli otto incontri odierni, validi per il primo turno dell’ATP di. Sul cemento indiano è iniziata bene l’avventura delper Marco. Il siciliano (n.101 del ranking) si è imposto per 6-2 6-2il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.91 ATP). Una prestazione consistente diche ha saputo ben sfruttare una di quelle giornate in cui il georgiano fatica a trovare il campo. Il prossimo avversario del palermitano sarà l’olandese(n.95 del ranking), a segno per 6-4 7-5il più quotato spagnolo Jaume Munar (n.58 ATP). Un’ottima prestazione del neerlandese che ben si è adattato alla velocità del campo, mettendo in difficoltà l’iberico. Non sarà un infacile per ...