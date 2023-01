Atp Pune 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 3 gennaio con Cobolli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didiper l’Atp 250 di. Dopo la bella vittoria all’esordio di Marco Cecchinato è il turno di Flavio, che ha brillantemente superato il tabellone di qualificazione. Per il giovane azzurro il primo ostacolo nel main draw è rappresentato dalla wild card Mukund Sasikumar. Di seguito l’dicompleto. TABELLONEE COPERTURA TV MONTEPREMI CENTER COURT Dalle ore 09:00 – Albot vs. Van Rijthoven A seguire – Andujar vs. Karatsev A seguire –vs. Sasikumar COURT 1 Dalle ore 09:00 – Martinez vs. Ramanathan COURT 2 Dalle ore 09:00 – E.Ymer vs. Marterer SportFace.

Buona la prima per Marco Cecchinato nel main draw del "Tata Open Maharashtra", ATP 250 dotato di un montepremi di 713.495 dollari in corso sul cemento di Pune, in India. Marco Cecchinato inizia con una splendida vittoria il suo 2023, superando in maniera netta ed inequivocabile Nikoloz Basilashvili per 6-2 6-2. Un match a senso unico, che ha visto il tennista siciliano (n.101 del ranking) sconfiggere il georgiano (n.91 del mondo) nel primo turno dell'ATP di Pune.