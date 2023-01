Atp e Wta Adelaide 1 2023 | programma e orari di martedì 3 gennaio con Sinner e Sonego

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di, in riferimento alla giornata di. Giornata intensa nella città australiana, dove esordiscono molti big. Tra questi, ovviamente, Novak Djokovic, che gioca il suo primo match ufficiale in Australia a quasi due anni di distanza dall’ultima volta. Prima di lui toccherà però a Daniil Medvedev e Lorenzoaprire le danze sul Centre Court. Showcourt 1 invece per Jannik, che sfiderà Edmund, al rientro dopo un’ennesima stagione travagliata dal punto di vista fisico. A livello WTA campo centrale per il derby dell’est-Europa tra Azarenka e Kalinina, e la sfida Ostapenko-Pliskova in sessione serale. Di seguito tutti i match di giornata. CENTRE ...