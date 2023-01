Atp Adelaide 2023 | entusiasmo per Djokovic | perde in doppio ma l’accoglienza è calorosa

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dalla telenovela dello scorso anno con tanto di espulsione al caloroso benvenuto di inizio. Il serbo Novakha ricevutodelle grandi occasioni al torneo didi tennis, in quello che è il primo incontro ufficiale in Australia dalla vicenda dello scorso anno legata al suo status di non vaccinato contro il Covid-19.ha esordito nel torneo dial fianco del canadese Vasek Pospisil: i due hanno perso in 3 set contro gli specialisti Tomislav Brkic (Bosnia) e Gonzalo Escobar (Ecuador). Applausi, incoraggiamenti a ritmo di “Novak, Novak”, poi sessioni di selfie e autografi. Tanti i connazionali, come testimoniavano le bandiere serbe sugli spalti, ma l’per il 35enne ex numero 1 del mondo è sembrato estendersi anche ...

