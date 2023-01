Atp Adelaide 1 2023 | subito due sorprese all’esordio | fuori Auger-Aliassime e Rune

Ubitennis

Tennis La sveglia adsuona con una manciata di sorprese. In apertura di giornata Yoshito Nishioka beffa Holger Rune: non è poco, considerate le premesse di fine stagione e dopo un primo ...IL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO DELL'250 DI1 Prima di loro erano scesi in campo Holger Rune e Yoshihito Nishioka , entrambi al loro esordio stagionale, e anche qui c'è stato un ... ATP Adelaide 1: Sinner inizia il 2023 contro Edmund, Sonego pesca subito Medvedev Il primo turno del tabellone principale del torneo Adelaide International I, il primo dei due consecutivi di categoria ATP 250 che si disputeranno ad Adelaide (Australia), vedrà il confronto tra Loren ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 e Wta 500 di Adelaide 1 2023, in riferimento alla giornata di martedì 3 gennaio.