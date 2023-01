ASTERIX & OBELIX – Il regno di mezzo | dal 2 febbraio al cinema

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 22023 arriverà nelle sale italiane, distribuito da Notorious Pictures,– Ildi, l’attesissimo quinto film sulla serie francese di culto, diretto da Guillaume Canet. Da chi è composto il cast di– Ildi? I due celebri galli sono lo stesso Guillaume Canet () e Gilles Lellouche (), insieme a loro il premio Oscar® Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, Vincent Cassel in quelli di Cesare e un inedito Zlatan Ibrahimovi? nel ruolo del romano Caius Antivirus. Sinossi In questa nuova storica avventura, i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l’unica figlia ...

Il Sole 24 ORE

Migliori giochi a meno di 5 euro " Saldi di Capodanno Nintendo eShop GRIS a 4,24 anziché 16,99 Unravel Two a 3,89 anziché 29,99& Obelix XXL 2 a 3,74 anziché 14,99 Yooka - Laylee a 3,99 ...& Obelix: Il Regno di Mezzo: Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HDe Obelix - Il Regno di Mezzo: i protagonisti principali del film Guillaume Canet èGilles ... Asterix, un 2023 d'oro: 40esimo titolo per Panini Comics (e film in ... Sono stati rilasciati i character poster di Asterix e Obelix Il Regno di Mezzo, tra i protagonisti anche Zlatan Ibrahimovic.C'era anche Alessandro da Caronno Pertusella, tra i concorrenti de L'Eredità di Rai Uno nella puntata del 30 dicembre ...