Agenzia ANSA

Secondo l'analisi del comparatore, realizzata su un campione di oltre 720mila preventivi raccolti su.it a dicembre 2022, il numero di automobilisti colpiti dai rincari è in crescita del 2% ...... ma anche una responsabilità in più 52 anni, titolare della Sergio Schenadi Sondrio,... All'inizio non è stato. Tutto era da decidere e progettare. Innanzitutto fondamentale è ... Assicurazioni: Facile.it, sale Rc per 815mila automobilisti - Economia Aumenti in arrivo per oltre 815.000 automobilisti: quest'anno saranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione Rc auto se hanno causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti, vede ...Se trovi le polizze auto online più economiche a fine 2022 puoi chiudere l’anno in bellezza, risparmiando. Tuttavia, nella scelta dell’ assicurazione auto non devi soltanto considerare il fattore prez ...