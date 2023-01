Assegno Unico | maggiorazioni in arrivo da febbraio | ecco per chi

Quando pagano l'a gennaio 2023 Ecco il calendario Inps - LE DATE. Tra la seconda e la terza settimana di gennaio 2023 , dovrebbe giungere il pagamento dell'Inp s. L'importo viene versato ...e universale per figli a carico . I pagamenti dell'dovrebbero avere luogo dal 16 al 25 gennaio 2023, con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che procederà entro ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...