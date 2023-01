Assegno Unico 2023 | scattano gli aumenti INPS Ecco come richiederlo

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Buone notizie in arrivo per chi deve percepire l’Unito, uno dei più importanti bonus famiglia, pensato per dare unj contributo a chi ha figli a carico.confermato in un comunicato diffuso dall’, la quota diventerà più alta a partire dal mese di febbraio, in modo tale da poter dare un po’ di respiro a chi ne ha diritto, già stremato dagliche riguardano molti altri settori. Si tratta di una decisione presa dal Governo Meloni e inserita nella Legge di Bilancio, resasi necessaria in virtù dell’aumento dell’inflazione che prosegue ormai da mesi. La rivalutazione dell’importo ha decorrenza da gennaio, ma gli italiani lo percepiranno dal mese successivo. Fino ad ora la misura ha rappresentato un beneficio per circa sei milioni di famiglie, ma il numero sembra essere destinato ad ...