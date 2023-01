Assegno unico 2023 | fino a 100 euro in più a figlio Ecco tutti gli aumenti da febbraio e a chi spettano

Today.it

A partire da febbraio 2023 scatteranno gli aumenti dell', per i nuclei familiari con figli sotto il primo anno di vita, con figli disabili o molto numerosi. Gli aumenti potranno arrivare fino a 100 euro a figlio e sono il risultato della ...Come confermato dall'Inps a fine 2022, a partire dal mese di febbraio di quest'anno aumenterà l'e universale per i figli a carico. Concorrono a determinare tale incremento due elementi, vale a dire la rivalutazione e le norme fissate dal governo guidato da Giorgia Meloni in manovra. Assegno unico per ogni figlio, ecco gli aumenti: cosa cambia da febbraio Il 2023 è un anno caratterizzato da molteplici rincari. Ecco come il governo aiuta le famiglie ad affrontare le spese.A partire da febbraio 2023 scatteranno gli aumenti dell'assegno unico, per i nuclei familiari con figli sotto il primo anno di vita, con figli disabili o molto numerosi. Gli aumenti ...