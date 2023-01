Assegno unico 2023 | fino a 100 euro in più a figlio Ecco tutti gli aumenti da febbraio e a chi spettano

Today.it

BOLOGNA - Gli aumenti previsti per l'e universale per i figli a carico partiranno dal mese di febbraio 2023. A informare le famiglie è stato l'Inps con un comunicato stampa del 30 dicembre in cui faceva il punto sulle ...quando scatta l'aumento L'Inps procederà al ricalcolo degli importi con l'pagato a febbraio e in quell'occasione verranno riconosciuti anche gli arretrati. In particolare ... Assegno unico per ogni figlio, ecco gli aumenti: cosa cambia da febbraio Il 2023 è un anno caratterizzato da molteplici rincari. Ecco come il governo aiuta le famiglie ad affrontare le spese.A partire da febbraio 2023 scatteranno gli aumenti dell'assegno unico, per i nuclei familiari con figli sotto il primo anno di vita, con figli disabili o molto numerosi. Gli aumenti ...