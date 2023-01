(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera concon me’ visto da 2.798.000 telespettatori pari a uno share del 17,9%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il ‘Concerto per la pace’ che ha totalizzato 1.867.000 telespettatori e uno share del 12,28%. Terzo posto per il film trasmesso da Italia1 ‘Il cosmo sul comò’ che è stato seguito da 1.421.000 telespettatori (share del 7,79%). Fuori dal podio Rai2 che con il film ‘Pinocchio’ ha interessato 1.183.000 telespettatori registrando uno share del 6,52%. Su Rai3 il film ‘Sempre amici’ ha realizzato 950.000 telespettatori e uno share del 5,61% mentre su Retequattro il film ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ è stato seguito da 942.000 telespettatori (share del 5,28%). Su Nove ‘Little Big Italy’ ne ha ottenuti 414.000 (share 2,3%). Chiudono gli ...

Adnkronos

Chiudono glidel prime time La7 con il film 'Cocoon " L'energia dell'universo', visto da 334.000 telespettatori (share dell'1,88%) e Tv8 con il film 'Mike & Dave " Un matrimonio da sballo' ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 29 dicembre:Roberto Bolle. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, Danza con me :... Ascolti tv, vince 'Roberto Bolle-Danza con me' su Rai1 window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4c14a63f-fe8d-3b3-b4de-dc6388e8ff9 ...(Adnkronos) – Vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera con ‘Roberto Bolle – Danza con me’ visto da 2.798.000 telespettatori pari a uno share del 17,9%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ...