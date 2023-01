Ascolti tv | Rai 1 vince la prima sfida dell’anno con Danza con me

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 2 gennaio 2023)analisi dei dati auditel per il primo gennaio: come saranno andate le cose? Lo scopriamo con i dati di ascolto relativi proprio al prime time del primo gennaio 2023. Anche quest’anno Rai 1 ha aperto il palinsesto del 2023 concon me affidandosi alla bravura di Roberto Bolle che ha portato inserata uno spettacolo meraviglioso. Canale 5 invece, dopo i buoni numeri del concerto di Capodanno con Federica Panicucci e il suo Capodanno in musica, ha continuato con le note. Concerto di Natale per la pace il primo gennaio 2023. Chi ha vinto? I dati di ascolto del primo gennaio ci rivelano che la vittoria è andata acon me. Quasi 3 milioni di spettatori per Roberto Bolle e tutti i suoi ospiti nella serata di Capodanno. Rai 1 stacca ...