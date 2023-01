Ascolti tv | la Rai brinda con Roberto Bolle e i Concerti di Capodanno La Fenice supera Vienna

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Su Rai1 Danza con Me ha conquistato una media di 2.798.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Concerto per la Pace - 30 Anni di Natale in Vaticano 1.867.000 (12.3%). Su Rai2 Pinocchio 1.183.

Fanpage

...diper Mi Manda Rai3, condotto da Federico Ruffo. È il dato più alto da quando il programma va in onda nel weekend. La media spettatori della trasmissione del daytime della terza reteè ...Chiudono glidel prime time La7 con il film 'Cocoon - L'energia dell'universo', visto da ... Nella fascia preserale 'L'Eredità Weekend' in onda su1 è stata vista da 3.504.000 telespettatori ... Ascolti tv, Capodanno 2023 Rai e Mediaset: chi ha vinto la sfida tra Amadeus e Federica Panicucci La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 2 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky… Leggi ...Su Rai1 Danza con Me ha conquistato una media di 2.798.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano ...