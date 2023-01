Ascolti tv domenica 1 gennaio | Roberto Bolle – Danza con me | Concerto per la pace | Pinocchio

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 gennaio 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andato in ondacon me. Su Rai 2di Matteo Garrone. Su Rai 3 Sempre amici. Su Rete 4 Hachiko – Il tuo migliore amico. Su Canale 5per la– 30 anni da Natale in Vaticano. Su Italia 1 Il cosmo sul comò. Su La7 Cocoon – L’energia dell’universo. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv ...