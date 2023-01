Ascolti tv | dati Auditel domenica 1 gennaio | Roberto Bolle stravince con ' Danza con me' | Rai batte Mediaset

SuperGuidaTV

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 29 dicembre: vince Roberto Bolle. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...DayTime Pomeriggio, idel 1 gennaio 2023 RAI 1 Concerto di Capodanno La Fenice 2023 : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share Domenica In: 0.000.000 spettatori (0.00%) . Da noi a ... Ascolti tv, domenica 1 gennaio 2023: Roberto Bolle Danza con me (17,9%), Concerto per la Pace – 30 anni in Vaticano (12.3%) | Dati Auditel Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di domenica 1 gennaio 2023: tutti i dati ...Roberto Bolle con quasi 3 milioni di spettatori vince la gara degli ascolti del primo gennaio 2023: ecco i dati della serata ...