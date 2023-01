Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 1 gennaio 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Roberto Bolle – Danza con me ha totalizzato 2798 spettatori (17.91% di share); su Canale5 il programma Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano si è portato a casa 1867 spettatori (share 12.33%). Su Italia1 il film Il Cosmo sul Comò ha ottenuto 1421 spettatori (7.80%); su Rai2 il film Pinocchio hanno avuto 1183 spettatori (6.49%), mentre su Rai3 il film Sempre Amici ha intrattenuto 950 spettatori (5.64%). Su Rete4 il film Hachiko – Il tuo migliore amico ha realizzato 942 spettatori (5.34%), infine su La7 il film Cocoon – L’energia ...

SuperGuidaTV

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 29 dicembre: vince Roberto Bolle. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...DayTime Pomeriggio, idel 1 gennaio 2023 RAI 1 Concerto di Capodanno La Fenice 2023 : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share Domenica In: 0.000.000 spettatori (0.00%) . Da noi a ... Ascolti tv, domenica 1 gennaio 2023: Roberto Bolle Danza con me (17,9%), Concerto per la Pace – 30 anni in Vaticano (12.3%) | Dati Auditel I dati Auditel per i programmi di domenica 1 gennaio 2023: Rai 1 prende tutto, Roberto Bolle batte il Concerto per la Pace con "Danza con me" ...Buoni gli ascolti di Domenica In a Capodanno, vola su Rai 2 il concerto da Vienna: ecco tutti i dati Che cosa hanno visto gli italiani tra una portata e l’altra, tra un torrone, una partita a tombole ...