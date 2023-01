ASCOLTI DICEMBRE 2022 | I MONDIALI TRAINANO RAI1 | CRESCE CANALE 5 | TERZA RAI3

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. L’effettoconsolida il primato dinelle 24 ore e in prima serata, superando ancora5. Rete 4 è il fanalino di coda in prima serata. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 20,01%, in aumento del 2,82% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 4,89% medio, in aumento dello 0,65% rispetto all’anno scorso.registra nelle 24 ore uno share del 7,67%, in aumento dello 0,11%. Tra le reti Mediaset, l’ammiraglia5 nel mese appena concluso registra il 16,63% di ...