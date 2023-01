(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’si muoverà sul mercato di gennaio. Secondo quanto riporta il The Guardian, i Gunners starebbero seguendo Youri, attualmente in forza al Leicester. Il centrocampista belga non ha ancora prolungato con il club di appartenenza e per questo può trasferirsi ai ‘Gunners’ a un prezzo ragionevole.è rappresentata dal marocchino Azzedine, che gioca nell’Angers, in Francia, ed è stato fra i protagonisti dei Mondiali in Qatar. SportFace.

SPORTFACE.IT

Il polacco ex, però, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo appare ... Oltre a Guglielmo Vicario,parecchio il profilo di Marco Carnesecchi, estremo difensore in ...Il portiere exnon ha dubbi: " La Roma sicuramente. Sono corti a livello di qualità ... Non micome gioca. Anche se Osimhen deve dimostrare ai livelli di Lukaku. Non è pulito tecnicamente, ... Arsenal, piace Tielemans: Ounahi l'alternativa Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Complice il pochissimo spazio guadagnato nel corso della sua esperienza londinese, adesso il terzino Cedric Soares sembra essere pronto a lasciare ...