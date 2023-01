(Di lunedì 2 gennaio 2023) Riesplode un nuovonella Casa del GF Vip, ma questa volta non ha nulla a che fare con quanto accaduto qualche anno fa con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Protagoniste sono due donne,Marzoli eSaber, che nella notte hanno dato vita ad unasenza precedenti.tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Di qui il nome sofà -e farm -dato allo scandalo. Il denaro, secondo Fraser, era stato ...a 75 mila dollari e 27.800 sterline sono stati rinvenuti in alcuni contenitori nascosti nell'......Nuove rivelazioni sullo scandalo che ha colpito il parlamento europeo denominato Qatar -. ... Le mazzette di denaro trovate a casa sua in Belgio, erano ordinate sotto il letto e dentro l': ... Armadio gate, lite tra Oriana e Dana: insulti in arabo e minacce ad Onestini Armadio gate, scoppia la lite violenta tra Oriana e Dana: volano insulti in arabo e minacce ad Onestini Ecco cosa è successo nella notte.I protagonisti, gli interessi in gioco e gli scenari dell'inchiesta che sta facendo tremare i palazzi del potere in Europa ...