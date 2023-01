Argentina | festeggiamenti con Coppa falsa in campo | Messi in trionfo con quella dei tifosi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’e ipost vittoria con. Una coppia di La Plata, nella provincia Buenos Aires, Paula Zuzulich e Manuel Zaro avrebbero introdotto allo Stadio una replica delladel Mondo, e con quest’ultima i giocatori avrebbero festeggiato in: “L’avevamo nello zaino, abbiamo approfittato di un momento di distrazione ai controlli e la nostraè passata. Dopo l’ultimo rigore l’abbiamo tirata fuori per esultare. Poi sotto di noi è transitato un familiare di Paredes e gli abbiamo chiesto di farci firmare lada Leandro. Così la nostraè finita ine i giocatori hanno cominciato a passarsela di mano, finché non è arrivata a. Non pensavamo di ...

Sky Sport

Cosa mi piacerebbe portare dell'nell'Inter Il fatto di non arrendersi, di non arretrare ... Postilla suicon i compagni per il mondiale: "Offrire una cena Non ne abbiamo ...... cosa ti porti nel tuo bagaglio Cosa porteresti della tuaall'Inter 'Di guardare sempre ... Puoi raccontarci l'emozione deia Bahia 'Difficile spiegare l'emozione, a Bahia ... Argentina, festeggiamenti a Buenos Aires dopo i Mondiali: le scene più folli In occasione di Tottenham-Aston Villa i due portieri si sono incrociati nel tunnel per la prima volta dopo la finale Argentina-Francia dello scorso ...Dall'Inghilterra rimbalza la notizia dell'ennesima "impresa" di uno dei protagonisti del trionfo albiceleste, già segnalatosi nei festeggiamenti per il Mondiale vinto ...