Arbitri Serie A | Sozza di Seregno per Inter-Napoli | Milan a Fourneau e Juve a Ayroldi Tutte le scelte

Corriere dello Sport

A, le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di campionato, la prima dopo la sosta Mondiale Sono stati designati gliper la 16giornata diA. Ecco le designazioni dell'AIA. SALERNITANA ...Sono stati ufficializzati glidellaA che riprende mercoledì dopo la sosta mondiale. Per il big match Inter - Napoli c'è Sozza, Ayroldi per la Juve mentre Fourneau dirigerà Salernitana - Milan. Questo il quadro ... Inter-Napoli, ecco chi sarà l'arbitro designato Mercoledì alle ore 18.30 la Fiorentina tornerà in campo contro il Monza. Arbiterà Ermanno Feliciani, alla seconda direzione ufficiale in Serie A. Di seguito ...Questa la designazione arbitrale di Salernitana-Milan, gara di Serie A del 4 gennaio 2023 in programma alle 12:30 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro: Fourneau Assistenti: Del Giovane - ...