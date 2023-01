Anziano trovato morto in casa Deceduto da oltre un mese

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dramma della solitudine a Martina Franca. Un uomo di 86 anni, Vitantonio D’Ignazio, panificatore in pensione, è statosenza vita nel suo appartamento in Via De Gasperi. L’uomo, molto conosciuto in paese, erada forse più di un. È statonel suo letto in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un cattivo odore provenire dall’abitazione dell’, al terzo piano di una palazzina. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. Da una prima ispezione cadaverica non sono stati riscontrati segni di violenza, l’uomo sarebbeper cause naturali. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

