Antonio Pallante | morto a 98 anni l’attentatore di Palmiro Togliatti Non si è mai pentito | “Era la cosa giusta da fare”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Èlo scorso 6 luglio, a Catania, ma la notizia è sempre stata tenuta riservata dai figli dell’uomo. Fino a oggi. Era nato in Irpinia il 3 agosto del 1923, il cui nome fa parte della storia d’Italia per essere statodi, contro cui esplose 3 colpi di pistola il 14 luglio 1948, riducendo in fin di vita il leader del partito comunista italiano, in compagnia di Nilde Iotti, nei pressi della Camera dei deputati. Un attentato che portò l’Italia sull’orlo della guerra civile, con lo stesso leader comunista, che dal letto dell’ospedale, invitò alla calma, mentre iniziavano scontri nelle piazze antifasciste.rilasciò il 17 gennaio del 2021 all’AdnKronos la sua ultima intervista. Nel corso di quella conversazione ...