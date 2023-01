Antonino Spinalbese potrebbe non tornare al GF Vip? L’ipotesi

Per ciò che concerne il preferito dalla Casa , su Realiy House , al primo posto troviamo, al secondo Antonella Fiordelisi e in terza posizione, Edoardo Donnamaria . A chiudere ...Ma cosa è successoabbandona (temporaneamente) la Casa, il mistero si infittisce. I fan: 'La verità è un'altra, è uscito per incontrare...' Gf Vip, Oriana Marzoli quasi nuda ...Preferito Grande Fratello Vip 7: Nikita e Antonino spiccano il volo, i sondaggi alla vigilia della prima puntata dell'anno.Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per ragioni di salute: smentiti i rumor sull'incontro con la figlia Luna Marì a Capodanno ...