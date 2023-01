Antonino Cannavacciulo | “Di noi non parlava nessuno | la terza stella ha dato senso agli ultimi 25 anni”

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Cannavacciuolo, soprannominato “chef del popolo” dopo essersi aggiudicato laMichelin, ha ripercorso la sua carriere in un’intervista al Corriere della Sera. Il protagonista di Cucine da incubo e MasterChef ha dichiarato di sentirsi fiero del percorso che ha fatto e, soprattutto, dei traguardi raggiunti: “Una scommessa fatta con mio padre”. Per chef Cannavacciuolo, il 2022 “è stato davvero l’anno in cui ho avuto la conferma che i 25spesi a fare questo mestiere hanno un”, ha spiegato al Corriere. Dubbi, Cannavacciuolo, non ne ha mai avuti, “ma non si può mai essere sicuri”, nonostantetrascorsi a lavorare duramente, “sempre a testa bassa”. Lo chefto, l’arte della cucina ce l’aveva nel sangue. Ha iniziato proprio nella ...

Stiamo parlando, ovviamente, dei ristoranti stellati, primo tra i quali Villa Crespi del noto. Festeggiare la sera dell'ultimo dell'anno nel novarese dacosta ...Il pubblico è tornato a salutare anche i tre giudici, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ma i primi due si sono decisamente distinti per ironia e provocazioni. Del resto, il ... MasterChef 2022, la nostra video intervista ai giudici Bruno Barbieri ... Antonino Cannavacciuolo è uno chef di origini sorrentine, ormai simbolo iconico della cucina italiana e non solo. Nato a Vico Equense, da quando era bambino è sempre stato appassionato dal mondo della ...