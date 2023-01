Antonella Fiordelisi | rapporto compromesso con Donnamaria | si sono lasciati

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Si respira un'aria tesissima nella casa del Grande Fratello Vip in vista della puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5. Il periodo festivo non è di certo servito a creare un clima più sereno nella casa di Cinecittà. Anzi, siinaspriti i rapporti e le discussioni portando anche alla inevitabile rottura che pare ormai definitiva traed Edoardo. I due, dopo aver passato dei giorni lontani dopo l'accesa discussione dell'ex schermitrice con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, hanno deciso di lasciarsi. L'assistente di Forum si è schierato dalla parte di Tavassi e della sorella di Clizia andando sostanzialmente contro. Invece, laha trovato in Dana Saber e Nikita Pelizon le sue complici, con la quale si è sfogata nei suoi ...

ComingSoon.it

Traed Edoardo Donnamaria è un continuo tira e molla. Sembra non esserci pace per la coppia all'interno del GfVip . Questa volta, comunque, la rottura appare definitiva, stando almeno ...... gli ultimi giorni del 2022 hanno infatti registrato la fine, almeno per ora, del rapporto traed Edoardo Donnamaria, i quali, a seguito dell'ennesima brusca discussione, hanno ... Grande Fratello Vip, è finita tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che sbotta: "Se ne pentirà" In Cucina, mentre alcuni Vipponi pranzano, Tra Edoardo e Antonella continuano ad esserci delle forti tensioni. Stasera, durante la diretta, i VIP dovranno mettere in scena il musical Rugantino e la sc ...Spunta fuori un'indiscrezione su Donnamaria e De Pisis che fa parlare, intanto Fiordelisi è sempre più sospettosa ...