Antonella Fiordelisi ad Edoardo Donnamaria | “Non sei pronto per una relazione”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Chi tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 non si è ancora abituato ai vari tira e molla traad? Se seguite attivamente il reality sicuramente saprete che i due concorrenti litigano continuamente. L’ultima litigata tra i Donnalisi è stata forse la più duratura di tutte. Tant’è che in molti hanno pensato alla fine definitiva della coppia nata nella casa più spiata d’Italia. GF Vip 7,adprovano a chiarire e lei si apre: “Non seiha deciso di andare a parlare condopo le ultime vicende amorose avvenute tra di loro all’interno della ...

Edoardo Donnamaria ha chiuso la relazione con, ma è arrivata una dichiarazione d'amore da parte di Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip. GF Vip: dichiarazione d'amore di Alberto De Pisis a Edoardo Donnamaria Al Grande ...Davanti allo sguardo attento dei concorrenti del GF Vip, i due piccioncini si sono scambiati un bacio che ha reso felici tutti tranne. GF Vip: Micol ed Edoardo fanno pace Al GF ... Antonella ed Edoardo si sono lasciati, il padre Stefano Fiordelisi prende una decisione definitiva Torna l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra fidanzati che litigano furiosamente e nuove uscite dalla casa, si preannuncia una serata scoppiettante ...Novità in vista al Grande Fratello Vip Una grossa sorpresa per Antonella Fiordelisi che però non ne sarà contenta. Come reagirà quando lo scoprirà Al Grande Fratello Vip potrebbero esserci delle ...