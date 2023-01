Anthony Hopkins festeggia i suoi 47 anni da sobrio | “Ero un alcolizzato e non mi restava molto da vivere” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023)da quasi mezzo secolo. L’attore premio Oscar hato non solo l’arrivo del nuovo anno ma anche 47senza alcol. In unmessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram,, tra gli altri, si è rivolto anche a tutti coloro che sono in difficoltà invitandoli a non arrendersi alle difficoltà e ad aver speranza. Ha preso lui come esempio dicendo di essere ‘un guarito dall’alcolismo’. Ha ricordato la ‘situazione disperata’ in cui si è trovato 47fa prima di diventaree quando probabilmente non glida. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.