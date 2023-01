Ant-Man and the Wasp | Quantumania | il merchandising rivela il nome da eroina di Cassie

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche di Ant-Man and the, ilpotrebbe averto il nuovodacheavrà in questo nuovo film Marvel. Il film Marvel Ant-Man and thesta per arrivare nelle sale e i prodotti legati al film, compresi alcuni capi di abbigliamento che offrono la possibilità di scoprire qualche piccolo dettaglio in più sulla pellicola, sono pronti ad approdare sul mercato. Proprio uno degli oggetti, la cui immagine circola online, sembra ora offrire un suggerimento in merito alda superdiLang, personaggio interpretato da Kathryn Newton. Come riportato da ComicBook, nei fumetti ...

Comics Universe

Proprio come quest'anno, ci sono anche solo tre film del Marvel Cinematic Universe che usciranno nel corso dell'anno:and The Wasp: Quantumania , Guardiani della Galassia Vol. 3 e The ...Nel corso della serie televisiva ha interpretato Colui che Rimane, una variante di Kang diversa da quella poi proposta inand the Wasp: Quantumania in arrivo al cinema a febbraio 2023. Il ... Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il costume di Cassie Lang ... In attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il merchandising potrebbe aver rivelato il nuovo nome da eroina che Cassie avrà in questo nuovo film Marvel.Il merchandising di Ant-Man and the Wasp: Quantumania svela il nome da supereroina che utilizzerà Cassie nel film.