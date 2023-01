Andrea Tornielli | chi è | età | carriera | papa benedetto XVI | opere | Vaticano | vita privata del giornalista cattolico

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 che anche oggi ci terrà compagnia a partire dalle ore 14.00. A condurre la trasmissione ci sarà come sempre lei, Serena Bortone, che intervisterà gli ospiti in scaletta: tra questi, per ricordare ilemeritoXVI, ci sarà anchee scrittore. La biografia dello scrittoreè une scrittore italiano e attualmente – dal 18 dicembre 2018 per la precisione – ricopre l’incarico di Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della santa sede. E’ nato a Chioggia il 19 marzo 1964 e oggi ...

Tag24

Amore di Dio ma anche regole severe, come ricordato, l'altro ieri, dasull'Osservatore Romano: "Gli ultimi anni sono segnati dal riesplodere dello scandalo pedofilia e da Vatileaks. ...Georg Gänswein al direttore editoriale dei media vaticani- con un filo di voce, ma in modo ben distinguibile, ha detto, in italiano: 'Signore ti amo!' Io in quel momento non c'... Andrea Tornielli età, moglie, figli Benedetto XVI testimone e maestro di dialogo con tutti ANDREA TORNIELLI Se c’è un teologo e un Papa che durante tutta la sua vita ha riflettuto e insegnato sulla ragionevolezza della fede questo è sta ...Da sempre ispirato al mondo benedettino, papa Benedetto scrisse tanti testi in abbazia. I soggiorni privati, le celebrazioni e quel messaggio all’Europa da Montecassino ...