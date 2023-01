Ancora furti in abitazione | due raid a San Giorgio del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel– Il 2023 inizia com’era finito il 2022: duein appartamento si sono registrati nella notte del primo dell’anno a Sandel. In rapida sequenza in via Ettore Riola ignoti entravano nella casa e rubavano monili in oro da quantificare. Analogo furto è avvenuto in un’altrasempre in via Riola rubando monili in oro da quantificare. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti i Carabinieri della locale Stazione L'articolo proviene da Anteprima24.it.