Anche Chanel Totti nel mirino degli hater | perchè tanto odio?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Proprio ieri vi abbiamo parlato della marea di commenti negativi che hanno invaso i social di Francesco, accusato di essere ingrassato, fuori forma, triste e depresso. Ma nella famigliaè spesso presa di mira. Seguitissima sui social, la figlia die Ilary Blasi, finisce spesso nel. La si accusa di tutto: dal fatto che faccia la bella vita ( come se fosse una colpa essere nata nella famiglia Blasi-) alle foto che a detta di chi la segue, sarebbero ritoccate, e quindi accuse di usare solo filtri o photoshop. Insomma, come, si è beccata in questo inizio di anno, una marea di critiche gratuite che davvero, ci si ...