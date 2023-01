Amici 22 | retroscena su Zerbi e pronostici dell' ex allievo Andrea Ascanio | ' Ecco chi vincerà'

Notizie.it

addi Maria De Filippi sono tanti. E a svelarli è un ex alunno dell'edizione in corso: Andrea Ascanio. Ormai fuori dalla scuola, Andrea sta ottenendo ottimi risultati con il brano ...Quando parla, il Presidente della Reggina svela sempre nuovianche ripercorrendo fatti ... 'sa perché non può funzionare Perché io e lei non siamo, non ci conosciamo' . Ma era ... Amici, il retroscena di un ex allievo su Rudy Zerbi I retroscena ad Amici di Maria De Filippi sono tanti. E a svelarli è un ex alunno dell'edizione in corso: Andrea Ascanio. Ormai fuori dalla scuola, Andrea sta ottenendo ottimi risultati con il brano ...Stefano De Martino è uno dei volti piu’ amati dai telespettatori: “Ho capito cosa sarei potuto diventare” Impegnato in ...