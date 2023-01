America Latina | questo sarà un anno imprevedibile ma con alcuni punti fermi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cosa ci aspetta nel 2023 in? Una domanda difficile, vista la storica imprevedibilità della regione e la grande volatilità che stiamo vivendo su scala planetaria con la scia del Covid-19 e le conseguenze a più livelli dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un futuro che già sappiamo, però,segnato daappuntamenti elettorali prefissati e i cui contorni possiamo cercare di definire attraverso l’analisi di quanto accaduto negli ultimi anni, soprattutto nel 2021 e nel 2022. L’si è aperto con l’insediamento di Lula in Brasile, un passaggio storico, carico di simbolismo e aspettative. Un’eredità del 2022, che è stato unpieno di soprese e colpi di scena per la regione latinona. Parlando di votazioni, le prime si ...

Agenzia Nova

Si è occupato anche del lavoro della Pontificia Commissione per l', del coordinamento pastorale degli Ordinariati militari e dell'organizzazione delle visite ad limina dei vescovi. Tra ...... con asimmetrie a livello geografico: il Nord(+13,7%) tiene più di Europa e Asia la cui crescita è limitata a una singola cifra (rispettivamente +8,2% e +6,6%), con l'in forte ... America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell’agenda 2023 Luiz Inacio Lula da Silva si è insediato per un terzo mandato come presidente del Brasile, in una cerimonia snobbata dal leader uscente Jair ...Luiz Inácio Lula da Silva ha giurato come nuovo presidente del Brasile al Congresso. In precedenza aveva attraversato la capitale, Brasilia, in una Rolls Royce aperta con sua moglie Janja e il nuovo v ...