Ambientalisti imbrattano la facciata del Senato. 'Offese tutte le istituzioni'

TGCOM

Gliaffermano, inoltre, che un 'leggero barlume di incoraggiamento arriva per il 2023 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo discorso alla nazione il 31 ...Al momento si trovano in Questura a Roma, la loro posizione è al vaglio degli inquirenti - Blitz questa mattina di un gruppo didi Ultima Generazione che hanno lanciato vernice sulla ... Roma, ambientalisti imbrattano la facciata del Senato: fermati - Dai musei, gli ambientalisti passano ai palazzi delle istituzioni. Gli attivisti di Ultima Generazione, che qualche mese fa avevano imbrattato “Il seminatore” di Vincent Van Gogh in mostra temporane ...Gli attivisti di Ultima generazione hanno colpito ancora. Questa volta il target del blitz è stato Ambientalisti imbrattano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ambientalisti imbrattano