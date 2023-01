(Di lunedì 2 gennaio 2023) Unè stato accoltellato nei pressi dellaCentrale di. E’ accaduto nella serata di ieri. Una notizia che fa una certa impressione visto ciò che è accaduto due giorni fa a Termini. Dove una ragazza di 24, a Roma per turismo, è stata colpita al fianco da tre fendenti da unche l’ha sorpresa alle spalle. Anche nel caso di Roma si ignorano i motivi del gesto. L’episodio diriporta sotto i riflettori l’emergenza sicurezza nelle stazioni delle grandi città italiane. Al’episodio è per fortuna meno grave. Poco dopo le 19, la vittima ha chiesto l’intervento della polizia. Riferendo di essere stata colpitaalcunda un giovane in piazza Duca D’Aosta. Un equipaggio della volante è ...

Secolo d'Italia

L'ultimo episodio dell'anno è stato l'di una turista israeliana di 24 anni alla ... ma nella notte tra il 22 e il 23 dicembre , a poco più di 24 ore dalla vigilia di Natale, un...La vittima dell'è un giovane di 21 anni, ferito alla spalla. Come riferisce il ... Nei confronti del trentenne sono stati disposti gli arresti domiciliari, per l'il divieto di ... Altro accoltellamento in stazione, a Milano tunisino aggredisce senza motivo un uomo di 54 anni Ancora a piede libero l'aggressore della 24enne israeliana colpita la sera del 31 dicembre in stazione. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio ...La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento di una ragazza israeliana di 24 anni avvenuto la sera del 31 dicembre all'interno ...