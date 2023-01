Allegri pronto a cambiare tutto | aspetta altri due giocatori

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023)a rivoluzionare totalmente le carte in tavola. L’assetto tattico della Juve è quasi, ma manca ancora qualcosa.. La Juve ha bisogno della sua mano per poter rinsavire. E lui a sua volta ha bisogno di ancora qualche dettaglio per riuscire nell’impresa. Manca ancora qualche pezzo del puzzle per potersi ritenere soddisfatti. Ansa FotoLe amichevoli disputate di recente hanno comunque aperto le loro porte a nuovi scenari, e per far sì che i progressi si notino tutti i punti devono essere allineati. Certo è che queste partite hanno fatto emergere nuove certezze all’interno della rosa. Nonostante ciò l’assetto appare comunque incompleto. In passato si era parlato di allontanare il mister, ma ora che la conferma sembra ...