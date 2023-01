Allarme nei cieli | aereo perde contatto radio | in volo caccia Eurofighter

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 gennaio, una coppia di velivoliintercettoridell’Aeronautica Militare, in servizio di, sono decollati dalla base aerea di Istrana, sede del 51° Stormo, per raggiungere ed identificare un velicivile Cessna 525 decollato da Palma di Mallorca e diretto a Vienna che durante la rotta aveva perso temporaneamente i contatticon gli enti nazionali del trafficocivile. L’ordine di decollo immediato, in gergo tecnico “scramble”, è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio ...

