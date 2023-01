Alfonso Signorini dal GF Vip 7 a Uomini e Donne? L’intervento di Tina Cipollari

Isa e Chia

Spero che staserapossa riprenderlo come si deve perché certe parole non si possono veramente ascoltare in TV (ma nemmeno nella vita di tutti i giorni), sono vergognose e ...Cosa decideranno di fare gli autori eSe ne potrebbe parlare questa sera, lunedì 2 gennaio, con la messa in onda della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip . Alfonso Signorini scherza: “Tra un po’ vado a Uomini e Donne!” Eliminato Grande Fratello Vip 2 gennaio 2023: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich, i sondaggi online.Al GF Vip continuano le discussioni tra i vip rimasti in gioco. Come l'ultimo che c'è stata tra Antonino Spinlbese e Patrizia Rossetti.