Alex Sandro ha la valigia in mano | ecco chi prenderà il suo posto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il futuro disembra ormai deciso; il giocatore dovrebbe lasciare la società avrebbe già individuato il sostituto. La ripresa della stagione è ormai alle porte con la Juventus attesa da un vero e proprio tour de force; tra campionato, coppa Italia ed Europa League, i bianconeri giocheranno da un minimo di ventisei ad un massimo di trentasette partite a seconda, ovviamente, del percorso nelle due coppe. Allegri, per affrontare al meglio questi impegni, ha bisogno di tutta la rosa a disposizione compreso. Il futuro del brasiliano, infatti, sembra essere lontano dalla Torino bianconera; il contratto del terzino scade il prossimo trenta giugno e, a meno di clamorose novità, non verrà rinnovato. Le ultime stagioni dinon sono state brillantissime anche ...

Il resto del mercato della Juventus La Juventus dovrà rinforzare anche la difesa a fine giugno considerando chee Juan Cuadrado potrebbero lasciare Torino a parametro zero, essendo in ...Allegri dovrebbe puntare sulla retroguardia brasiliana, che ha dato ampie garanzie anche prima della sosta: Bremer al centro, Danilo braccetto destro ebraccetto sinistro. Senza Pogba, e ...Il futuro di Alex Sandro sembra ormai deciso; il giocatore dovrebbe lasciare la società avrebbe già individuato il sostituto.La Juventus avrebbe preso la decisione su Cuadrado e Alex Sandro, terzini che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 ...