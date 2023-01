Alessia Marcuzzi ospite di Tali e Quali | il motivo

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’edizione di Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha riscosso un successo senza precedenti, tanto da indurre i produttori a pensare di creare delle ‘versioni alternative’ per accontentare i telespettatori. E dopo aver pensato alla versione ufficiale, una nip, una per la beneficenza con Telethon, ci si è inventati anche la versione dedicata al Festival di Sanremo che andrà in onda il prossimo mese e di cui aveva già discusso. Nel contempo, sabato 7 gennaio in prima serata su Rai 1, Carlo Conti condurrà, la versione nip di Tale e Quale Show, ove ci sarà comeche promuoverà il suo debutto su Rai 2 con Boomerissima. I dettagli della serata. Aarriva...