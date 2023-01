Alessandro Ristori ospite a Domenica In | ma il web si scatena “Ma questo è un comico o un cantante vero?”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Se alcuni di voi si sono domandati, in seguito alla puntata diIn andata in onda ieri, chi ènon temete, non siete i soli. Nonostante in molti fossero convinti di stare assistendo ad una puntata de IlMisterioso, format televisivo sempre di Rai1,ha un lungo passato comealle sue spalle. Originario di Faenza,si è presentato in studio da Mara Venier con un look a dir poco vintage: pantaloni a zampa di elefante, giacca a quadretti bianchi e neri e delle spalline tipiche degli anni ’70. Un pubblico forse un po’ troppo giovane ha iniziato a inondare Twitter con post sarcastici chiedendosi chi fosse ilin questione: “Maè uno un ...

Tag24

Nella puntata di Capodanno di 'Domenica In', Mara Venier ha ospitato, tra i tanti,, cantante originario di Faenza, classe 1979. L'artista si è presentato con un outfit anni Settanta, con pantaloni a zampa di elefante e con una giacca a quadretti bianchi e neri e ...Ospiti anche Donatella Rettore , Bobby Solo col figlio Ryan e la compagna Tracey ; Dalila Di Lazzaro ;; Monica Guerritore . In conclusione, Andrea Sannino e Franco Ricciardi , ... Alessandro Ristori: età, biografia, moglie e figli del cantante Se alcuni di voi si sono domandati, in seguito alla puntata di Domenica In andata in onda ieri, chi è Alessandro Ristori non temete, non siete i soli. Nonostante in molti fossero convinti di stare ass ...Traguardo prestigioso per il seguitissimo programma tv che festeggia il suo 100esimo episodio proprio nella città partenopea ...