Alessandria | denunciato per violenza da ex compagna aggredisce poliziotti | arrestato

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Torino, 2 gen. - (Adnkronos) - Dovrà rispondere disessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia,e resistenza a pubblico ufficiale un uomodalla polizia didopo che e' stato sorpreso a casa della exin cui era entrato con un duplicato delle chiavi. La donna, che il giorno prima aveva subitodall'uomo e che aveva paura che si ripresentasse nella sua abitazione, dall'ospedale era stata acta a casa da una pattuglia delle Volanti della Questura diper ritirare alcuni effetti personali e trasferirsi per qualche giorno dal padre. All'arrivo a casa ha però sorpreso l'ex compagno che l'attendeva sul divano. Le urla della vittima hanno richiamato gli agenti che hanno ...

La Svolta

I garanti comunali diAlice Bonivardo , Asti Paola Ferlauto , Biella Sonia Caronni , ... Saluzzo Paolo Allemano e Torino Monica Cristina Gallo hannocome gli Istituti ...Decisivo l'intervento degli operatori della Squadra ... Ultimo'ora: Alessandria: denunciato per violenza da ex compagna ... Torino, 2 gen. – (Adnkronos) – Dovrà rispondere di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo arrestato dalla polizia di Alessa ...ALESSANDRIA – Il “dossier delle criticità delle carceri piemontesi” presentato nei giorni scorsi a Torino ha evidenziato problemi anche nelle due ...