Alberto Zaccheroni | “Dopo la sosta cambierà l’aspetto psicologico del campionato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Con unacosì lunga non mi aspetto che ilriparta da come ci aveva lasciato, cambia, non ci saranno squadre depresse e squadre cariche a palla“. Lo ha detto a LaPresse l’allenatore, che al Mondiale in Qatar è stato inserito dalla Fifa nel gruppo di studio tecnico (Tsg). “Non è come ripartire da zero perché la classifica una sorta di segno lo ha lasciato e non partono tutte alle pari ma lo spirito sarà positivo, soprattutto per quei giocatori che non hanno fatto il mondiale e quindi avranno una gran voglia di rimettersi in mostra. Gli altri invece avrebbero voluto probabilmente farsi qualche giorno in più di vacanza perché sul piano nervoso il mondiale toglie molto”. E ancora: “Dei rischi ci sonouna ...