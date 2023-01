Alberto Bertoli | chi è il figlio di Pierangelo Bertoli | “Insieme a papà ho scritto le prime canzoni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023)è un musicista e cantante che ha intrapreso la carriera musicale seguendo le orme di suo padre, il celebre cantautore scomparso nel 2002,Nato a Sassuolo (provincia di Modena) il 24 settembre 1980 (sotto il segno zodiacale della Bilancia)è ildel celebre cantautoree, come lui, ha deciso d’intraprendere la carriera musicale. Dopo aver studiato chitarra classica, chitarra blues e chitarra elettrica ha iniziato a esibirsi in qualità di cantante con la band S.L.A.M. the door.ha poi ricordato che quest’anno la sua famiglia ...