Al PalaCreberg il musical di Alice nel paese delle meraviglie

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Bergamo. Se sarete curiosi comee la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. Il 6 gennaio aldi Bergamo va infatti in scena ilnel, a cura della Compagniaformiche. In un luogo incantato dove i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrera? poi tanto folle. Se riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa e? al sicuro! Un grande classico della letteratura in un nuovo. Un cast di 15 performer fara? rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il ...