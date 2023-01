(Di lunedì 2 gennaio 2023) RIAD (Arabia Saudita) - La macchina di CR7 si è già messa in moto. Il giocatore sbarcherà oggi in Arabia Saudita. Il portoghese è atteso a Riad per questa sera , domani affronterà le visite mediche e ...

Corriere dello Sport

RIAD (Arabia Saudita) - La macchina di CR7 si è già messa in moto. Il giocatore sbarcherà oggi in Arabia Saudita. Il portoghese è atteso a Riad per questa sera , domani affronterà le visite mediche e ...Sale laper Cristiano Ronaldo in casa Al. I tifosi del club arabo infatti, assiepati sulle tribune del Prince Mohamed bin Fahd Stadium per seguire il match vinto in casa dell'Al Khaleej per 0 - 1 ... Al Nassr, febbre Ronaldo: tutti i dettagli sulla presentazione leggendaria e sul debutto Il portoghese è atteso per oggi a Riad: domani sosterrà le visite mediche, poi l'abbraccio con i suoi nuovi tifosi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...